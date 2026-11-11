به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم عزاداری حضرت زهرا(س) که از طرف حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد با ذکر خاطرات و مرور بیانات رهبر شهید از کتاب «حقیقت عظیم»همراه بود.

کتاب «حقیقت عظیم» مجموعه‌ کاملی است از هر آن چه رهبر شهید درباره وجود مقدس حضرت فاطمه (س) از سال ۱۳۵۱ بیان داشته‌اند که براساس ترتیب زمانی تدوین و ارائه شده‌است.

میترا لبافی گزارش می دهد :

