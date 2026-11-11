مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به افزایش ۳۰ هزار نفری سرانه مصرف آرد در آبان ماه جاری نسبت به مهر امسال گفت: تاکنون توزیع آرد نادرست انجام می‌شده و در طرح جدید سهمیه به مصرف کننده واقعی می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار در برنامه پرسمان صدا و سیما استان از اجرای طرح جدید توزیع آرد با هدف رسیدن سهمیه به مصرف‌کننده واقعی و کسر سهمیه افرادی که مصرف خارج از شبکه دارند خبر داد.

قریشی گفت: سامانه نظر برای بارگزاری نظرات مردم در خصوص مسائل مربوط به نان و کیفیت آن راه اندازی شده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: در این طرح ملی آرد خام به افرادی که سهمیه ندارند و نان بیشتر از نیاز به فروش نمی‌رسد و سهمیه افراد متوفی از سهمیه دریافتی سایر اعضای خانواده کسر می‌شود.

به گفته قریشی در طرح جدید از اواخر شهریور، آرد به افراد روستانشین که حقشان بوده و مصرف‌کننده واقعی هستند می‌رسد و در آبان نسبت به مهر ماه ۳۰ هزار نفر افزایش سرانه داشتیم.

وی افزود: اگر فردی بیشتر از سهمیه خود مصرف از نانوایی داشته باشد، سهمیه آرد حذف می‌شود و اگر کمتر مصرف داشته باشد، مقدار باقی‌مانده آرد قابل دریافت است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی افزود: امسال دولت ۵۰۴ همت یارانه برای خرید تضمینی گندم و مباحث مربوط به آرد و نان تخصیص یافته است.

وی گفت: ۹۷/۳ درصد این آرد را توانستیم توزیع کنیم و جزو استان‌های برتر در کشور شدیم.

قریشی افزود: در بحث تأمین آرد مشکلی نداریم و به سمت آرد کامل رفته‌ایم و کامل‌سازی آرد الزامی شده است.