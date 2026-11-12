مجری طرح جامع فولاد کشور گفت: با وجود عقب‌ماندگی در زیرساخت و انرژی، از توسعه صنعت فولاد عقب نماندیم، بطوری که تولید مردادماه امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است.

مهران محجوب نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به آخرین وضعیت تولید فولاد کشور افزود: بر اساس سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ ظرفیت اسمی به ۵۵ میلیون تن رسید، اما تولید واقعی کشور تنها ۳۲ میلیون تن بود که بخش قابل‌توجهی از این فاصله ناشی از مشکلات زیرساخت و انرژی است.

وی ادامه داد: در ابتدای اجرای طرح جامع فولاد، قرار بود کل زنجیره فولاد به صورت متوازن توسعه پیدا کند؛ به این معنا که در کنار ظرفیت‌سازی در صنعت فولاد، در حوزه معدن، زیرساخت، انرژی و سرمایه‌گذاری نیز هم زمان اقدام شود، اما در عمل تنها بخش فولاد توسعه یافت و سایر بخش‌ها عقب ماندند که نتیجه آن نرخ بهره‌برداری حدود ۵۸ درصدی است.

مجری طرح جامع فولاد کشور به شرایط ابتدای امسال اشاره کرد و گفت: امسال را با آسیب‌های ناشی از جنگ شروع کردیم و در ابتدای سال شرایط برای تولید فولاد چندان مناسب نبود، اما پس از گذشت حدود هفت ماه، بازسازی‌های خوبی انجام شد و فولاد خوزستان و مبارکه به خوبی به مدار تولید بازگشتند.

وی تأکید کرد: در چند سال گذشته محدودیت انرژی، فشار قابل توجهی به صنعت فولاد وارد کرده است که برای عبور از این شرایط، هم باید سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت گیرد و هم ثبات و پایداری تأمین انرژی رعایت شود.

محجوب نژاد آینده فولاد کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: فولاد یکی از ظرفیت‌های خوب اقتصاد کشور است و سرعت بازسازی واحد‌ها نشان داد ظرفیت‌های بالایی برای بازگشت سریع به شرایط مطلوب داریم؛ هم بنگاه‌ها و هم سیاست‌گذار در این حوزه تکالیفی دارند.

وی با اشاره به بازگشت فولاد خوزستان و مبارکه به مدار تولید افزود: با توجه به روند تولید پیش بینی می‌شود تولید امسال به ۲۷ تا ۲۸ میلیون تن برسد و با ادامه این روند، کشور بتواند سال آینده جایگاه دهم تولید فولاد را به دست آورد.