عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش را نباید صرفاً یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی تلقی کرد، گفت: آموزش و پرورش و فرهنگ، نهادهایی فرا راهبردی هستند؛ یعنی بر سایر بخش‌ها و زیرمجموعه‌های کشور اثر می‌گذارند و باید جهت‌گیری‌های رفتاری و تصمیم‌گیری‌ها در عرصه‌های سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ از آنها تأثیر بپذیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست تخصصی «جایگاه راهبردی آموزش و پرورش به‌عنوان مهم‌ترین عنصر فرهنگ‌سازی و تمدن‌سازی از منظر امام شهید» گفت: بارها گفته شده که هزینه‌کرد در حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت، هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است؛ با این حال، هنگامی که به عرصه عمل می‌رسیم، آموزش و پرورش در کنار سایر دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و جایگاه متناسب با اهمیت خود را پیدا نمی‌کند.

وی با بیان اینکه گستردگی و هزینه‌های آموزش و پرورش گاهی بهانه‌ای برای عقب‌ماندن این دستگاه از اولویت‌های بودجه‌ای می‌شود، افزود: در عمل این نگاه وجود دارد که آموزش و پرورش دستگاهی بسیار گسترده است و اگر قرار باشد منابع مورد نیاز آن تأمین شود، ممکن است سایر دستگاه‌ها با مشکل مواجه شوند؛ در حالی که چنین رویکردی با مبانی نظری پذیرفته‌شده درباره اهمیت تعلیم و تربیت سازگار نیست.

مظفر با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش را نباید صرفاً یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی تلقی کرد، گفت: آموزش و پرورش و فرهنگ، نهادهایی فرا راهبردی هستند؛ یعنی بر سایر بخش‌ها و زیرمجموعه‌های کشور اثر می‌گذارند و باید جهت‌گیری‌های رفتاری و تصمیم‌گیری‌ها در عرصه‌های سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ از آنها تأثیر بپذیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش محوری انسان در همه عرصه‌های پیشرفت و توسعه تصریح کرد: توسعه به‌واسطه انسان انجام می‌شود و برای انسان نیز صورت می‌گیرد. از این منظر، آموزش و پرورش به دلیل مسئولیت پرورش انسان، جایگاهی کلیدی دارد. البته خانواده نیز در این فرایند نقش اساسی ایفا می‌کند و پس از آن، آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین نهادهای شکل‌دهنده شخصیت و رفتار افراد است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی ریشه در فرایند تربیت دارند، توضیح داد: اگر در جامعه با ضعف‌هایی در رعایت بهداشت و نظافت فردی و اجتماعی، گفت‌وگو، تعامل، تحمل نظر مخالف، سعه‌صدر و نقدپذیری مواجه هستیم، باید بررسی کنیم که در فرایند تربیت چه اتفاقی افتاده است. آموزش و پرورش فقط محل یادگیری دروس نیست؛ مهارت‌های زندگی، اجتماعی‌شدن، مشارکت اجتماعی و تنظیم رفتار افراد نیز در این نهاد شکل می‌گیرد.

مظفر در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به فلسفه تعلیم و تربیت و جهان‌بینی حاکم بر نظام آموزشی اظهار کرد: نوع نگرش انسان به جهان، مکتب و ایدئولوژی او را شکل می‌دهد و این نگرش‌ها بر تمایلات، رفتارها و در نهایت شخصیت افراد اثر می‌گذارند. بنابراین، میان جهان‌بینی و رفتار انسان باید تناسب وجود داشته باشد و نظام تعلیم و تربیت نیز باید برآمده از فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی باشد.

وی با اشاره به اینکه هر نظام فکری باید در تربیت نسل آینده خود بازتاب پیدا کند، افزود: همان‌طور که در نظام‌های لیبرالی یا کمونیستی، تربیت نسل آینده متناسب با مبانی فکری آن نظام‌ها دنبال می‌شود، در نظام اسلامی نیز باید نسل آینده بر پایه جهان‌بینی و مبانی اسلامی تربیت شود. نمی‌توان نظامی با مبانی اسلامی داشت، اما در تربیت فرزندان آن، مبانی فکری دیگری را دنبال کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تربیت تک‌بعدی، بر ضرورت پرورش متوازن استعدادهای انسان تأکید کرد و گفت: تربیت مطلوب، تربیتی همه‌جانبه است و نباید تنها بر یک بُعد از شخصیت افراد تمرکز کند و سایر ابعاد را نادیده بگیرد.

وی با اشاره به دیدگاه شهید مطهری درباره انسان کامل توضیح داد: همان‌طور که رشد نامتوازن اعضای بدن، تصویری ناقص از انسان ایجاد می‌کند، در تربیت روحی و معنوی نیز رشد یک بُعد و رها کردن ابعاد دیگر، به تربیت ناقص منجر می‌شود. نمی‌توان صرفاً بر عبادت تأکید کرد، اما مسئولیت اجتماعی، توانمندی، قدرت دفاع از حق و سایر استعدادهای انسان را نادیده گرفت.

مظفر با بیان اینکه در نگاه اسلامی استعدادهای انسان نباید سرکوب شوند، افزود: استعدادهایی مانند قدرت و خشم نیز باید در مسیر درست هدایت شوند؛ به این معنا که قدرت انسان برای دفاع از مظلوم و مقابله با ستم به کار گرفته شود، نه برای زورگویی و آزار دیگران. تربیت مطلوب به معنای شکوفایی هماهنگ استعدادها و جهت‌دهی صحیح به آنهاست.

وی با اشاره به نقش الگویی معلم خاطرنشان کرد: دانش‌آموز از معلم خود تصویری آرمانی در ذهن دارد و منزلت اجتماعی و معیشت معلم بر این تصویر اثر می‌گذارد. وقتی معلم برای تأمین زندگی خود ناچار به انتخاب شغل دوم می‌شود و دانش‌آموز او را در موقعیتی متفاوت از شأن حرفه معلمی می‌بیند، این مسئله بر جایگاه الگویی معلم تأثیر می‌گذارد. بنابراین، منزلت و معیشت معلمان موضوعی صرفاً صنفی نیست، بلکه با کیفیت تربیت نسل آینده ارتباط دارد.

مظفر در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به مباحث مطرح‌شده در نشست، با تأکید بر اینکه مسئله اصلی آموزش و پرورش را باید در موانع اجرایی جست‌وجو کرد، گفت: کشور اسناد متعددی در حوزه آموزش و پرورش و فرهنگ دارد و مشکل اصلی، فقدان سند نیست؛ بلکه مسئله این است که اسناد موجود به‌درستی اجرا نمی‌شوند و سازوکار هدفمند و مؤثری برای پیگیری تحقق آنها وجود ندارد.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی آموزش و پرورش که از سوی رهبر شهید انقلاب ابلاغ شده است، اظهار کرد: در دیدارها و پیگیری‌های اخیر از مسئولان آموزش و پرورش خواسته‌ام مشخص کنند هر یک از بندهای سیاست‌های کلی چه میزان اجرایی شده است. گاهی گزارش‌هایی از عملکرد دستگاه ارائه می‌شود، اما آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد، میزان تحقق بندهای مشخص سیاست‌های ابلاغی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حتی در گفت‌وگو با وزیر آموزش و پرورش نیز بر ضرورت ارائه گزارش بندبه‌بند از اجرای سیاست‌های کلی تأکید شده است. مسئله این است که اسناد وجود دارند، اما برای تحقق آنها سازوکار اجرایی و نظارتی کافی تعریف نشده است.

مظفر با اشاره به ضرورت وجود عزم ملی برای اجرای سیاست‌های آموزش و پرورش تصریح کرد: در نظام تصمیم‌گیری کشور، آموزش و پرورش عملاً در اولویت قرار ندارد و عزم جدی و ملی برای اجرای سیاست‌های آن شکل نگرفته است. الزامات ساختاری، بودجه‌ای و نظارتی لازم برای تحقق این سیاست‌ها نیز به اندازه کافی پیش‌بینی نشده است.

ذوعلم: تربیت به نقشه‌ای جامع و فرادستگاهی نیاز دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین ذوعلم، رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب، در این نشست با تأکید بر اینکه مسئله اصلی در بحث تمدن‌سازی، تربیت انسان است، گفت: آموزش و پرورش کشور نسبت به دهه‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است. در متن مدارس، نیروهای جوان، فرهیخته، دغدغه‌مند، مبتکر و خلاق وارد میدان شده‌اند و اقدامات خوبی انجام می‌دهند؛ هرچند همچنان با نظام تعلیم و تربیت مطلوب فاصله داریم و چالش‌های جدیدی نیز پیش روی این مجموعه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در بررسی جایگاه راهبردی آموزش و پرورش باید از نگاه محدود به مدرسه فراتر رفت، افزود: موضوع اصلی، تربیت است؛ زیرا تربیت فرایندی پیوسته و چندساحتی است و اگر تنها به مدرسه توجه کنیم و از سایر عرصه‌های اثرگذار غافل شویم، نمی‌توانیم به وضعیت مطلوب دست پیدا کنیم.

ذوعلم با اشاره به تعدد و گاه تعارض جهت‌گیری‌های تربیتی در نهادهای مختلف کشور تصریح کرد: مدرسه، دانشگاه، حوزه علمیه، خانواده، رسانه، فضای مجازی و عرصه‌های فرهنگ و هنر، هر یک مسیر و جهت‌گیری خاص خود را دنبال می‌کنند. خانواده که یکی از مهم‌ترین نهادهای تربیت است، از نگاه و برنامه توانمندسازی تربیتی منسجمی برخوردار نیست و رسانه‌ها و دیگر نهادهای فرهنگی نیز مسیرهای متفاوتی را طی می‌کنند.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب ادامه داد: وقتی این عرصه‌ها از یکدیگر جدا باشند و هماهنگی لازم میان آنها وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت تربیتی سالم، عمیق، هماهنگ و متوازن شکل بگیرد. به همین دلیل باید همه این ساحت‌ها را در قالب یک فرایند به‌هم‌پیوسته ببینیم.

ذوعلم با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد: بخش‌هایی از این سند که به فلسفه تعلیم و تربیت مطلوب می‌پردازد، می‌تواند دستمایه مناسبی برای تدوین نقشه جامع تربیت باشد؛ هرچند این سند نیز به تکمیل، تنقیح و تعمیق نیاز دارد.

وی با بیان اینکه اسناد موجود در حوزه آموزش و پرورش و فرهنگ را نمی‌توان بی‌اثر دانست، افزود: تدوین این اسناد دستاورد مهمی بوده است؛ به‌ویژه آنکه مبانی نظری تحول در آموزش و پرورش تا حد زیادی توانسته است نظریه تربیتی انقلاب اسلامی را منعکس کند و مورد پذیرش نهادهای علمی، آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه قرار گیرد.

ذوعلم تأکید کرد: با وجود این دستاوردها، نباید تصور کرد که با تدوین یک سند، فرایند تحول به پایان می‌رسد. تحول در آموزش و پرورش یک پروژه مقطعی نیست، بلکه فرایندی مستمر است و باید همواره ادامه پیدا کند. نگاه‌های محافظه‌کارانه و بوروکراتیک گاهی مانع از آن شده‌اند که جریان تحول با استمرار و جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به تجربه تدوین نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی کشور گفت: در تدوین نقشه جامع تربیت باید از تجربه‌های پیشین استفاده کرد، اما در عین حال باید به نقدهایی که نسبت به برخی نقشه‌ها مطرح شده نیز توجه داشت. یکی از مشکلات این اسناد آن بوده که گاهی مطالب کلی و آرمانی در آنها گردآوری شده، بدون آنکه زمان‌بندی، مکان، امکانات، مراحل اجرا و اولویت‌ها به‌روشنی مشخص شده باشد.

صداقت‌زاده: تمدن‌سازی اسلامی بر دو پایه تولید فکر و پرورش انسان استوار است

دکتر میثم صداقت‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه،دراین نشست نیز گفت: با توجه به اینکه وصیت‌نامه رهبر شهید انقلاب در دسترس جامعه قرار ندارد، می‌توان بیانیه گام دوم را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متون راهبردی ایشان برجسته کرد و با معرفی و تبیین آن در فضای فرهنگی و رسانه‌ای، از ظرفیت‌های این سند برای جهت‌دهی به حرکت جامعه بهره گرفت.

وی با اشاره به دیدگاه رهبر شهید انقلاب درباره عناصر اصلی تمدن‌سازی اظهار کرد: ایشان در سال ۱۳۷۹ تأکید کردند که برای ایجاد یک تمدن اسلامی، مانند هر تمدن دیگری، دو عنصر اساسی لازم است؛ یکی تولید فکر و دیگری پرورش انسان. اگر این دو مؤلفه را در کنار جایگاه آموزش و پرورش به‌عنوان نهادی که مسئولیت تربیت انسان را برعهده دارد قرار دهیم، اهمیت نقش این نهاد در تمدن‌سازی روشن می‌شود.

صداقت‌زاده با بیان اینکه در نگاه رهبر شهید انقلاب، آموزش و پرورش نهادی برای تربیت انسان است، افزود: تأکید ایشان بر اینکه هر هزینه‌ای در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، از همین نگاه ناشی می‌شود. در این دیدگاه، تمدن‌سازی بدون تولید فکر و پرورش انسان امکان‌پذیر نیست و آموزش و پرورش در بخش دوم این فرایند نقشی اساسی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان با اشاره به پیشنهادی درباره ایجاد ساختاری مستقل برای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی کشور گفت: در مقطعی پیشنهاد شده بود مجموعه نهادهای فرهنگی، از صداوسیما و سازمان تبلیغات تا آموزش و پرورش و آموزش عالی، در قالب ساختاری واحد با عنوان قوه فرهنگی فعالیت کنند تا فعالیت‌های فرهنگی با تغییر دولت‌ها دچار نوسان نشود؛ اما رهبر شهید انقلاب با این پیشنهاد موافقت نکردند و بر پیگیری امور در چارچوب ساختارهای موجود تأکید داشتند.