مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه آذربایجان‌غربی در رشته هندبال، بر لزوم استفاده حداکثری از امکانات موجود و تقویت فعالیت‌های این رشته در سطح شهرستان‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سجاد بیرامی در مجمع عمومی هیئت هندبال استان که با حضور رئیس فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران برگزار شد با اشاره به عملکرد ورزشکاران استان در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: بازگشت ۱۷ ورزشکار با مدال از این رقابت‌ها، نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزش آذربایجان‌غربی است؛ ظرفیتی که موجب شده استان در جمع سه استان برتر کشور قرار بگیرد. همچنین حضور ورزشکاران استان در ۹ رشته ورزشی در این رقابت‌ها، نسبت به دوره‌های گذشته افزایش داشته و برای بازی‌های آسیایی قطر نیز هدف‌گذاری شده است که این تعداد به ۱۴ رشته ارتقا یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با بیان اینکه انتظار از هندبال استان با توجه به پیشینه، استعدادها و امکانات موجود بیش از شرایط فعلی است، افزود: هندبال آذربایجان‌غربی نیازمند بازنگری جدی در برنامه‌ها و شیوه فعالیت خود است. شهرستان‌ها ظرفیت مهمی برای توسعه این رشته دارند و با توجه به برخورداری استان از سالن‌های متعدد ورزشی و اجرای پروژه‌های زیرساختی جدید، انتظار می‌رود فعالیت هیئت در این بخش با جدیت بیشتری دنبال شود.

بیرامی تصریح کرد: منابع و امکانات برای توسعه ورزش وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد برنامه‌ریزی، انگیزه و تلاش برای استفاده از این ظرفیت‌هاست. رویکرد ما حمایت از مجموعه‌هایی است که برنامه دارند، برای آینده هدف‌گذاری می‌کنند و به دنبال رقم زدن اتفاقات بزرگ هستند؛ بنابراین هیچ مانعی برای حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های مؤثر و نتیجه‌محور وجود ندارد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت هیئت‌های هندبال شهرستانی خاطرنشان کرد: موفقیت یک هیئت تنها به رئیس آن وابسته نیست؛ مربیان، داوران، باشگاه‌ها، پیشکسوتان، اعضای مجمع و هیئت‌های شهرستانی همگی در این مسیر مسئولیت دارند. کار در ورزش، کاری جمعی است و همه ارکان باید برای تحقق اهداف مشترک همراه و همدل باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همچنین با اشاره به ضرورت تعامل و استفاده از ظرفیت شهرداری ارومیه برای توسعه زیرساخت‌های هندبال گفت: راه‌اندازی دو یا سه زمین مناسب هندبال ساحلی در ارومیه از جمله برنامه‌هایی است که با مشارکت شهرداری قابل پیگیری خواهد بود. همچنین برای بهره‌گیری از ظرفیت برخی سالن‌های ورزشی استان در خدمت توسعه هندبال، زمینه‌های لازم در حال بررسی است.

بیرامی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اماکن ورزشی استان در اختیار هیئت‌های ورزشی قرار دارد، تأکید کرد: نباید فعالیت‌ها درگیر مسائل ابتدایی و اختلافات اجرایی شود. هیئت‌ها باید توانایی تعامل، اقناع و استفاده از ظرفیت‌های موجود را داشته باشند و به جای تمرکز بر حاشیه‌ها، برای استعدادیابی، آموزش و توسعه رشته خود برنامه‌ریزی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه فدراسیون هندبال در توسعه این رشته، خواستار استفاده بیشتر هیئت استان از حمایت‌ها و ظرفیت‌های فدراسیون شد و افزود: آمادگی میزبانی اردوهای تیم‌های ملی و رویدادهای مهم کشوری و بین‌المللی را داریم؛ چراکه میزبانی چنین رویدادهایی علاوه بر ارتقای سطح فنی ورزشکاران، به توسعه دانش مربیان و داوران و گسترش علاقه‌مندی عمومی به رشته هندبال کمک می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی بر ضرورت تدوین برنامه‌ای عملیاتی و بازنگری در عملکرد هیئت هندبال استان تأکید کرد و گفت: انتظار داریم با همدلی و مشارکت همه ارکان، از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده شود و شاهد تحول ملموس در هندبال آذربایجان‌غربی باشیم.