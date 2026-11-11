به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اکبر میرزاپور در بازدید از مجموعه ایرانول آبادان با اشاره به پیگیری مصوبات سفر مهرماه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تلاش می‌کنیم با سرمایه‌گذاری‌های در حال انجام و بازگشت واحد روغن‌سازی به چرخه تولید، به رونق اقتصادی منطقه کمک کنیم.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی واحد بریم ایرانول در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در حال رایزنی با ۶ سرمایه‌گذار هستیم تا با انتخاب بهترین طرح و ایده، زمینه راه‌اندازی مجدد این مجموعه فراهم شود.

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول همچنین گفت:فروشگاه عرضه مستقیم روغن ایرانول طی دو ماه آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند و خدمات تعویض روغن خودروهای سبک را با قیمت تمام‌شده شرکت به عموم مردم آبادان ارائه خواهد داد.

بر اساس مصوبات سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آبادان، مقرر شده است نوسازی واحد روغن‌سازی ایرانول از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تأمین اعتبار یک‌همتی بانک رفاه انجام شود.