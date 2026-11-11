به گزارش خبرگزاری صداوسیما، الکساندریا اوکازیو-کورتز، نماینده دموکرات آمریکا با تاکید بر اینکه آن‌قدر مجرم و فاسد در دولت ترامپ زیاد است که باید به آنها رسیدگی شود»، از برنامه گسترده هم‌حزبی‌هایش برای تحقیقات و صدور احضاریه علیه مقام‌های دولت واشنگتن پس از تسلط دموکرات‌ها بر کنگره در ژانویه خبر داد.

این اظهارات از سوی این نماینده دموکرات پس از آن مطرح شد که جمهوری‌خواهان جلوی تلاش برای استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا را در مجلس نمایندگان گرفتند.

این قانونگذار دموکرات اندکی پس از آنکه جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان تلاش برای استیضاح وزیر جنگ را متوقف کردند، به مانو راجو، خبرنگار ارشد شبکه سی. ان. ان در کنگره گفت: «آن‌قدر مجرم در این دولت زیاد است که سخت است بفهمی اول باید سراغ چه کسی رفت.»

وی همچنین ادامه داد: «تحقیقات بسیار بسیار زیادی در پیش خواهد بود. تصور می‌کنم احضاریه‌های زیادی صادر شود و باید هر جا که شواهد ما را برد، پیش برویم.»

توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی که دوره‌اش رو به پایان است، تنها جمهوری‌خواهی بود که به طرح پیوست و به دموکرات‌ها در تلاش ناموفق برای زنده نگه داشتن روند استیضاح پیوست. ۱۱ دموکرات در این رای‌گیری غایب بودند.

مسی روز دوشنبه هشت ماده استیضاح علیه هگست ارائه و وزیر جنگ آمریکا را به راه‌اندازی عملیات نظامی غیرمجاز، نقض حفاظت از غیرنظامیان و انجام قتل‌های فراقانونی متهم کرد.

در پی ناکامی دموکرات‌ها، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در پستی طولانی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، شکست تلاش استیضاح هگست را جشن گرفت و آن را «تبرئه یک وطن‌پرست بزرگ آمریکایی» خواند!

ترامپ نوشت: «تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح وزیر جنگ به طرز اسفباری شکست خورد!»

او در ادامه توماس مسی را «بازنده بزرگ» خواند و از آنچه پیروزی‌های نظامی در ونزوئلا و ایران توصیف کرد، تمجید کرد.

دموکرات‌ها که در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر کنترل کنگره را به دست گرفتند، پس از آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه این اختیار را خواهند داشت که تحقیقات کنگره‌ای راه بیندازند و احضاریه‌هایی برای پاسخگو کردن مقامات دولت ترامپ صادر کنند.