دومین روز مذاکرات روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا با هدف دستیابی به توافق درباره تضمین امنیت و صلح پایدار روز چهارشنبه ۲۰ آبان پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این نشست برخلاف مذاکرات روز نخست که حدود چهار ساعت و نیم به طول انجامید، در مدت کمتر از دو ساعت به پایان رسید.

بنا بر این گزارش، همه هیئت‌های شرکت‌کننده در این مذاکرات تحت تدابیر حفاظتی پلیس امارات متحده عربی، محل برگزاری این مذاکرات را ترک کردند.

بنا بر گزارش‌ها، هیئت‌های روسیه و اوکراین در این مذاکرات به زبان روسی با یکدیگر گفت‌و‌گو کردند. قرار است که هیئت روسی مواضع خود درباره نتایج و چشم‌انداز این مذاکرات به صورت رسمی اعلام کند.

پیش‌ از این، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت: ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه به‌طور مستمر در جریان پیشرفت مذاکرات قرار داشته است.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در مطلبی در شبکه ایکس با اشاره به دریافت گزارشی از هیئت کشور خود، گفت‌و‌گو‌های سه‌جانبه با روسیه و آمریکا در ابوظبی را «سازنده» خواند و اعلام کرد که در این مذاکرات درباره اقدامات بشردوستانه، آزادی اسرا و تضمین‌های امنیتی صحبت شد.

منابع خبری دولتی روسیه همچون تاس و ریانووستی تأکید دارند که حل‌وفصل وضعیت اوکراین تنها یکی از موارد دستور کار بود؛ طرفین عمدتاً بر شکل‌دهی به یک ساختار امنیتی جدید در اروپا تمرکز داشتند.

این در حالی است که «پولیتیکو» چهارشنبه قبل از آغاز روز دوم مذاکرات سه‌جانبه نوشت: در روز نخست، مذاکرات سه‌جانبه درباره تضمین‌های امنیتی و تبادل اسرای جنگی متمرکز بود؛ احتمال دارد که امروز چهارشنبه درباره موضوع سرزمین‌ها نیز بحث شود.

در این مذاکرات، استیو ویتکاف و جرد کوشنر به عنوان نمایندگان ایالات متحده و در جایگاه میانجی حاضر بودند و ولادیمیر مدینسکی دستیار رئیس‌جمهور روسیه و رستم عمروف رئیس سرویس اطلاعات خارجی اوکراین رؤسای هیئت‌های دو کشور در حال درگیری را برعهده داشتند.

بنا بر تصاویر منتشر شده از روز نخست مذاکرات، الکسوس گرینکویچ فرمانده نیرو‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اروپا و عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی نیز روز سه‌شنبه در میز مذاکره حضور داشتند. تصاویر جدیدی از محل مذاکرات در روز چهارشنبه مخابره نشد.

درگیری نظامی روسیه و اوکراین که از اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده و روسیه آن را «عملیات ویژه نظامی» در پاسخ به بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی خود نامیده است، همچنان ادامه دارد.

مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین درحالی دیروز (سه‌شنبه) ازسر گرفته شد که آخرین دور این مذاکرات ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۴۰۴) در ژنو برگزار شد و بدون دستیابی به هیچ‌گونه سند نهایی، توافق‌نامه یا پیشرفت چشمگیری به پایان رسید.

پس از آن، این سازوکار حل‌وفصل مناقشه اوکراین به دنبال آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴، با وقفه‌ای طولانی مواجه شد.

روز سه‌شنبه و قبل از آغاز روز نخست مذاکرات سه‌جانبه، نشست نمایندگان آمریکا، اوکراین و کشور‌های اروپایی در ابوظبی برگزار شد.