رئیس خانه معدن لرستان گفت: تسهیل دسترسی به فناوری‌های روز و تأمین مالی نوسازی، مسیر توسعه فرآوری و ارزش‌آفرینی در بخش معدن را هموار می‌کند.



محمدمهدی ملکی آشتیانی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با تأکید بر ضرورت نوسازی ماشین‌آلات و توسعه دسترسی به فناوری‌های نوین افزود: افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف مواد معدنی و توسعه فرآوری، مستلزم دسترسی فعالان معدنی به تجهیزات استاندارد و فناوری‌های متناسب با نیاز روز صنعت معدن است.

وی با بیان اینکه ذخایر معدنی سرمایه‌هایی تجدیدناپذیر هستند، گفت: کیفیت تجهیزات و فناوری مورد استفاده در مراحل استخراج و فرآوری، تأثیر مستقیمی بر میزان بازیابی مواد معدنی، هزینه تولید و ارزش اقتصادی ذخایر دارد؛ از این رو نوسازی ماشین‌آلات باید به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری راهبردی در بخش معدن مورد توجه قرار گیرد.

ملکی آشتیانی با اشاره به چالش‌های تأمین ماشین‌آلات معدنی افزود: طولانی‌شدن فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، انتقال پول و افزایش نرخ ارز، هزینه نوسازی را برای معدن‌کاران افزایش داده است. همچنین تأمین قطعات اصلی، کیفیت سوخت و دسترسی به خدمات فنی و پشتیبانی، از عوامل مؤثر بر بهره‌برداری پایدار از تجهیزات جدید محسوب می‌شوند.

رئیس خانه معدن استان لرستان، در ادامه با تأکید بر حمایت از تولید داخل گفت: حمایت از سازندگان داخلی زمانی اثربخش است که بر مبنای توان فنی اثبات‌شده، کیفیت محصول، سابقه عملکرد صنعتی و خدمات پس از فروش باشد. در واقع، تشخیص وجود مشابه داخلی باید با معیارهای فنی و عملکرد واقعی تجهیزات انجام شود تا ضمن تقویت تولیدکنندگان توانمند، امکان دسترسی معادن به فناوری مورد نیاز نیز فراهم باشد.

به گفته ملکی آشتیانی، انتقال فناوری صرفاً به واردات ماشین‌آلات محدود نیست و نصب، راه‌اندازی، آموزش نیروی انسانی، تأمین قطعات و پشتیبانی فنی نیز باید در فرآیند تأمین تجهیزات مورد توجه قرار گیرد.

ملکی آشتیانی تأکید کرد: نوسازی ماشین‌آلات و دسترسی به فناوری روز، صرفاً هزینه‌ای برای معدن‌کار نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در افزایش بهره‌وری، صیانت از ذخایر معدنی و تقویت رقابت‌پذیری صنعت معدن کشور است. با حمایت هدفمند از تولید داخل، تسهیل تأمین تجهیزات و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب، می‌توان ظرفیت‌های معدنی ایران را با ارزش افزوده بیشتری به اقتصاد کشور تبدیل کرد.