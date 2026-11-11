رئیس پلیس آگاهی گیلان از شناسایی و دستگیری ۱۰ متهم و محکوم سابقه دار و متواری در اجرای طرح مقابله با جرایم جعل و کلاهبرداری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ علیرضا حدادی گفت: این طرح با هدف شناسایی و دستگیری متهمان و محکومان متواری جرایم جعل و کلاهبرداری به مدت ۶ روز در مناطق مختلف گیلان اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی در عملیات‌های جداگانه موفق شدند ۱۰ متهم سابقه دار و متواری را شناسایی و دستگیر کنند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، به مرجع قضائی معرفی شدند.