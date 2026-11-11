سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی دریایی، از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج در خلیج فارس، تنگه هرمز و غرب دریای عمان از پنج‌شنبه تا یکشنبه خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بر اساس این هشدار، از پنج‌شنبه ۲۱ تا یکشنبه ۲۴ آبان، بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۶ تا ۳۴ نات و ارتفاع امواج در مناطق ساحلی به یک‌ونیم تا ۲‌ونیم متر و در مناطق دور از ساحل به بیش از ۲‌ونیم متر خواهد رسید.

این شرایط روز پنج‌شنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هرمزگان در غرب دریای عمان، روز جمعه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های بوشهر و هرمزگان در خلیج فارس، تنگه هرمز و غرب دریای عمان و روز‌های شنبه و یکشنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های بوشهر و هرمزگان در خلیج فارس پیش‌بینی می‌شود.

غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در تردد شناور‌های سبک، نیمه‌سنگین، مسافربری و تجاری و همچنین فعالیت‌های فراساحلی و سکو‌های نفتی از پیامد‌های این مخاطره است.

سازمان هواشناسی به فعالان دریایی توصیه کرده است از فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی احتیاط کنند، تردد شناور‌های سبک و نیمه‌سنگین را با احتیاط انجام دهند و محدودیت‌ها و تمهیدات لازم برای فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و سکو‌های نفتی را در نظر بگیرند.

آماده‌باش برای مقابله با خسارت‌های احتمالی نیز ضروری است.