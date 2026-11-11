مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر نقش فعال بانوان در برنامه‌های ایام فاطمیه گفت: بانوان صرفاً مخاطبان برنامه‌های فاطمی نیستند، بلکه کنشگران و پیشگامان فرهنگی به شمار می‌روند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رضا معممی مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، در مصاحبه اختصاصی با اشاره به حضور گسترده بانوان در اجتماعات اخیر افزود: با توجه به حضور حداکثری بانوان در اجتماعاتی که طی ۲۵۰ شب گذشته در میادین شکل گرفته و ماهیت این اجتماعات در دفاع از ولایت، می‌توان این اجتماعات را فاطمی نامید.

وی افزود: یکی از محور‌های مهم برنامه‌های طرح «یاس نبوی» در ایام فاطمیه، تقویت نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و تبیین جایگاه زن در مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) است.

معممی مقدم با بیان اینکه مکتب فاطمی بر مسئولیت‌پذیری، ولایت‌مداری و حضور مؤثر در جامعه تأکید دارد، تصریح کرد: سازمان اوقاف تلاش کرده است زمینه مشارکت فعال بانوان در برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بقاع متبرکه را فراهم کند.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: از دیگر محور‌های مهم برنامه‌های امسال، پررنگ کردن نقش امامزادگان بانو و ترویج فرهنگ فاطمی، به‌ویژه وقف فاطمی، است.

وی تأکید کرد: بقاع متبرکه باید بستری برای رشد و توانمندسازی بانوان و تقویت حضور مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی باشند.