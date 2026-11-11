سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد دو مظنون به داشتن ارتباط با سرویس اطلاعات لهستان در منطقه کالینینگراد در مرز لهستان و لیتوانی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرویس امنیت فدرال روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد، این بازداشت شدگان تلاش می‌کردند تا با آژانس امنیت داخلی و سرویس اطلاعات ارتش لهستان ارتباط برقرار کنند.

به نقل از پایگاه خبری APA، در بخش دیگری از این بیانیه همچنین آمده است، مظنونان اطلاعاتی را درباره پرسنل، تاسیسات وزارت دفاع و وضعیت منطقه کالینینگراد روسیه جمع آوری کرده بودند.

پرونده‌ای کیفری علیه این دو بازداشت شده به جرم جاسوسی در جریان است.