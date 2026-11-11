رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی اعلام کرد که سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال از نظر شیوه اجرا با دوره‌های قبل تفاوت اساسی دارد و بخش مهمی از آن به‌صورت ثبتی‌مبنا انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی در بازدید از روند اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان خنداب گفت: سرشماری امسال از نظر اجرا با دوره‌های قبلی تفاوت دارد و جز در موارد خاص، نیازی به حضور آمارگیران در شهر‌ها و روستا‌ها نیست.

وی افزود: بخش مهمی از این سرشماری به‌صورت ثبتی‌مبنا انجام شده و اطلاعات عمدتاً از طریق سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی موجود جمع‌آوری می‌شود. این شیوه باعث کاهش مراجعه حضوری و افزایش دقت و سرعت در جمع‌آوری داده‌ها شده است.