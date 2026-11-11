به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بازی‌های بین‌المللی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای با عنوان «جام آزاد SCO»، از ۲۰ آبان تا ۲ آذر به میزبانی روسیه در شهر مسکو برگزار می‌شود.

بیش از ۲ هزار ورزشکار از کشور‌های چین، روسیه، بلاروس، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، هند، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان در این دوره از رقابت‌ها شرکت خواهند کرد. همچنین احتمال حضور نمایندگانی از کشور‌های ترکیه، افغانستان و مغولستان نیز در این رویداد مطرح شده است.

این مسابقات در ۱۰ رشته ورزشی شامل تنیس روی میز، ترامپولین، ژیمناستیک هنری، ژیمناستیک ریتمیک، شطرنج، وزنه برداری، سنگ‌نوردی، سامبو، شمشیربازی و جودو برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه رسمی این رویداد ۲۲ آبان در مجموعه ورزشی چکالوف آرنا در مسکو برگزار خواهد شد. این مراسم با مشارکت وزارت ورزش روسیه و فدراسیون‌های ورزشی این کشور برگزار می‌شود.

کاروان ورزشی ایران در شش رشته جودو، کوهنوردی و سنگ‌نوردی، ژیمناستیک، شطرنج، تنیس روی میز و وزنه برداری در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت تا توانمندی‌های ورزش کشور را در عرصه‌ای بین‌المللی به نمایش بگذارد.

حضور کاروان ۷۱ نفره ایران در این رویداد، علاوه بر جنبه‌های قهرمانی، فرصتی ارزشمند برای توسعه دیپلماسی ورزشی، گسترش همکاری میان فدراسیون‌ها، تبادل تجربیات فنی و تقویت تعاملات ورزشی با کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای است.

این رقابت‌ها همچنین می‌تواند زمینه‌ای برای ارزیابی سطح آمادگی ملی‌پوشان، شناسایی استعداد‌های جدید و افزایش تجربه بین‌المللی ورزشکاران کشورمان را فراهم کند.