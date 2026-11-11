صبح امروز بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سوخت‌بر و خودروی «افغانی‌کش» در راین نزدیک بود حادثه ای رخ دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، صبح امروز بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سوخت‌بر و خودروی موسوم به «افغانی‌کش» در تقاطع پرتردد روبه‌روی شهرداری راین، حادثه‌ای نگران‌کننده رخ داد که منجر به نشت حجم قابل توجهی بنزین در سطح خیابان شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، بیش از ۱۰۰۰ لیتر بنزین در خودروی سوخت‌بر وجود داشته که در پی این تصادف، سوخت از خودرو نشت کرده و به سمت خیابان امام و مسیل‌های این محدوده جاری شده است.

در پی وقوع این حادثه و به دلیل خطرات ناشی از نشت سوخت، تقاطع مذکور به‌طور موقت مسدود شد.

این حادثه در ساعات ابتدایی صبح و دقیقاً در زمان تردد تعداد زیادی از دانش‌آموزان و شهروندان از این مسیر پرتردد اتفاق افتاده، موضوعی که می‌توانست پیامدهای بسیار خطرناکی برای عابران و ساکنان منطقه به همراه داشته باشد.

این حادثه بار دیگر ضرورت رسیدگی جدی و فوری به معضل تردد خودروهای سوخت‌بر و خودروهای موسوم به افغانی‌کش در سطح شهر راین را یادآور می‌شود.

حفظ جان شهروندان، به‌ویژه دانش‌آموزان و عابران پیاده، باید در اولویت تصمیم‌گیری و اقدامات مسئولان قرار گیرد.