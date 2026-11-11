به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلام هواشناسی فارس ، فعالیت سامانه بارشی از بامداد امروز در فارس آغاز شده است و تا ظهر امروز بیشترین بارش در شهرستان فیروزآباد با ۱۳ میلی متر ثبت شده است.

در شهرستان فراشبند ۷، زرین دشت و قیروکارزین ۶ میلی متر باران باریده است

در شیراز هم ۶ میلی متر باران باریده است

هواشناسی اعلام کرد فعالیت این سامانه تا عصر امروز ادامه دارد و عمده بارش‌ها برای مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان پیش بینی شده است.