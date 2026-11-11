به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از تأمین سوخت مورد نیاز مدارس متقاضی، پایش و نوسازی سامانه‌های گرمایشی و اختصاص ۵۰۰ پنل خورشیدی به مدارس استان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها با هدف تأمین پایدار انرژی و جلوگیری از وقفه در آموزش حضوری دانش‌آموزان برای فصل سرما انجام شده است.

فریدون کلبادی‌نژاد با اشاره به آمادگی مدارس مازندران برای فصل سرما افزود: تأمین و ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز واحد‌های آموزشی از اولویت‌های آموزش و پرورش استان بوده و سوخت مورد نیاز مدارس متقاضی تأمین شده است.

وی گفت: وضع سامانه‌های گرمایشی مدارس مورد پایش قرار گرفته و برای مدارسی که امکان نصب مخازن ذخیره سوخت ندارند، نوسازی تجهیزات گرمایشی در دستور کار قرار دارد تا در صورت بروز محدودیت در تأمین سوخت، فعالیت آموزشی مدارس با مشکل مواجه نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به توسعه انرژی‌های پاک در فضا‌های آموزشی تاکید کرد: ۵۰۰ پنل خورشیدی به مدارس استان اختصاص یافته است که می‌تواند در تأمین انرژی و مدیریت مصرف نقش مؤثری داشته باشد.

کلبادی‌نژاد با تأکید بر اینکه اولویت آموزش و پرورش استمرار آموزش حضوری است گفت: همه برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان در محیطی ایمن و با امکانات مناسب، تحصیل خود را بدون وقفه ادامه دهند.

استان مازندران دست کم ۵۲۰ هزار دانش آموز دارند که در چهار هزار کلاس درس مشغول تحصیل هستند.