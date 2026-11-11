به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ شهرام عبدی اظهار کرد: برابر وقوع چندین فقره سرقت منزل و مغازه در استان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی یک باند ۵ نفره که شامل ۲ سارق و ۳ مالخر را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی آن‌ها را در یکی از استان‌های کشور در عملیاتی ضربتی زمینگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با بیان اینکه سارقان در تحقیقات پلیسی به ۶ فقره سرقت منزل و مغازه در استان اعتراف کردند، گفت: در این خصوص مقداری اموال سرقتی کشف و در اختیار مالباختگان قرار گرفت.

سرهنگ"عبدی" با اشاره به اینکه متهمان به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند، تصریح کرد: پلیس با سارقان و مخلان امنیت مردم برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.