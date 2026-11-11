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مدیرکل جهاد کشاورزی همدان از اجرای طرح شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی در راستای اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمزه خانجانی افشار گفت: بر اساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است محصولات کشاورزی را شناسنامهدار کند تا اطلاعات مربوط به محل تولید، میزان و کیفیت محصول و کشاورز تولیدکننده مشخص و قابل ردیابی باشد.
او با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در بخش کشاورزی تاکید کرد: شناسنامهدار شدن محصولات، گام مهمی در راستای ساماندهی بازار، بهبود فرآیند بازاریابی، پایش و ردیابی محصولات کشاورزی به شمار میرود و زمینه افزایش اعتماد مصرفکنندگان و خریداران را فراهم میکند.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه سیر یکی از محصولات راهبردی و شاخص استان است، افزود: همدان در تولید سیر جایگاه نخست کشور را دارد و علاوه بر آن، محصولاتی همچون گردو و زعفران نیز در فهرست محصولات مشمول این طرح قرار گرفتهاند.
او تأکید کرد: شناسنامهدار کردن سیر همدان میتواند زمینه معرفی بهتر ظرفیتهای تولیدی استان، ارتقای کیفیت محصول و فراهم شدن بستر مناسب برای عرضه آن در بازارهای بینالمللی را فراهم کند.
این اقدام همچنین با مشخص شدن منشأ تولید و هویت کشاورز، نقش مؤثری در افزایش اعتبار برند محصولات کشاورزی همدان و تقویت جایگاه آنها در بازارهای داخلی و خارجی خواهد داشت.