به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمزه خانجانی افشار گفت: بر اساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است محصولات کشاورزی را شناسنامه‌دار کند تا اطلاعات مربوط به محل تولید، میزان و کیفیت محصول و کشاورز تولیدکننده مشخص و قابل ردیابی باشد.

او با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در بخش کشاورزی تاکید کرد: شناسنامه‌دار شدن محصولات، گام مهمی در راستای ساماندهی بازار، بهبود فرآیند بازاریابی، پایش و ردیابی محصولات کشاورزی به شمار می‌رود و زمینه افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و خریداران را فراهم می‌کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه سیر یکی از محصولات راهبردی و شاخص استان است، افزود: همدان در تولید سیر جایگاه نخست کشور را دارد و علاوه بر آن، محصولاتی همچون گردو و زعفران نیز در فهرست محصولات مشمول این طرح قرار گرفته‌اند.

او تأکید کرد: شناسنامه‌دار کردن سیر همدان می‌تواند زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های تولیدی استان، ارتقای کیفیت محصول و فراهم شدن بستر مناسب برای عرضه آن در بازار‌های بین‌المللی را فراهم کند.

این اقدام همچنین با مشخص شدن منشأ تولید و هویت کشاورز، نقش مؤثری در افزایش اعتبار برند محصولات کشاورزی همدان و تقویت جایگاه آنها در بازار‌های داخلی و خارجی خواهد داشت.