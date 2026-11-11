وزیر آموزش ایتالیا اعلام کرد که امروز چهارشنبه، دست‌کم ۳۰۰ مدرسه در این کشور پس از دریافت پیام‌های مشابهی مبنی بر تهدید بمب‌گذاری، تخلیه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این هشدار امنیتی در حالی صادر می‌شود که نگرانی‌ها در اروپا نسبت به تهدید‌های موسوم به «جنگ ترکیبی» افزایش یافته است؛ تهدید‌هایی که پیش‌تر سوپرمارکت‌ها، بانک‌های خون، سیستم‌های ناوبری هوایی و شبکه‌های تلویزیونی را هدف قرار داده بودند.

جوزپه والدی‌تارا، وزیر آموزش ایتالیا، به شبکه تلویزیونی «لا-۷» (La ۷) گفت که ۳۰۰ مدرسه تحت تأثیر این هشدار‌های بمب‌گذاری قرار گرفته‌اند و افزود که ممکن است این تعداد افزایش یابد.

یکی از مدارس در رم در پیامی به والدین نوشت: «در پی یک هشدار بمب‌گذاری در سطح کشور، به اطلاع می‌رسانیم که تمامی دانش‌آموزان به مکانی امن منتقل شده‌اند و تحت نظارت کادر آموزشی به سر می‌برند.»

به گزارش فرانس۲۴، سخنگوی پلیس رم اعلام کرد که نیرو‌های پلیس ایتالیا در حال بررسی این ماجرا هستند.