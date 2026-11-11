معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت:مدیریت، استادان و نهاد‌های دانشجویی سه قطب اثرگذار و اصلی حرکت و توسعه در دانشگاه است. مدیریت، نخستین قطب اثرگذار است که وظیفه ایجاد امید و کرامت را بر عهده دارد. استادان، دومین رکن حیاتی هستند که حفظ منزلت، معیشت و ارتقای توانمندی‌های علمی آنان، ضامن تداوم حرکت تمدنی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر فرزاد جهان‌بین، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در نشست شورای استان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با موضوع «تبیین سیاست‌های کلی فرهنگی استان در سال تحصیلی جاری» ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) و اهدای سلام و صلوات به روح پرفتوح امام راحل، رهبر شهید امت و شهدای سرافراز، به‌ویژه شهید طهرانچی، بر ضرورت انسجام درونی به‌عنوان پیش‌شرط موفقیت هر مجموعه‌ای تأکید کرد.

دکتر جهان‌بین گفت: هر تمدن پایدار برای بقا به دو عنصر کلیدی فکر و علم در کنار نیروی انسانی و عامل انسانی نیاز دارد. مراکز تولید نیروی انسانی کشور، یعنی دانشگاه‌ها، باید قادر به تربیت نسلی باشند که از اعتمادبه‌نفس ملی برخوردار بوده و از خودتحقیری پرهیز کند. انسجام، اتکا به خداوند و برخورداری از اعتمادبه‌نفس، منشأ خیرات و حرکت‌های بزرگ است.

وی افزود: مدیریت، استادان و نهاد‌های دانشجویی سه قطب اثرگذار و اصلی حرکت و توسعه در دانشگاه است. مدیریت، نخستین قطب اثرگذار است که وظیفه ایجاد امید و کرامت را بر عهده دارد. استادان، دومین رکن حیاتی هستند که حفظ منزلت، معیشت و ارتقای توانمندی‌های علمی آنان، ضامن تداوم حرکت تمدنی است.

دکتر جهان‌بین با تأکید بر تقویت تشکل‌ها و نهاد‌های دانشجویی در دانشگاه گفت: رشد واقعی انسان‌ها در گرو فعالیت‌های جمعی و حضور در تشکل‌های سازمان‌یافته است. بنابراین، باید به سمت انجام فعالیت‌های پُراثر برویم؛ چراکه دانشجویان از طریق فعالیت‌های دانشجویی رشد می‌کنند.

وی در ادامه بیان کرد: باید با تشکیل دبیرخانه یا ستادی، پیوندی معنوی و علمی میان ۴۰۰ واحد دانشگاهی و آستان مقدس امام رضا (ع) ایجاد شود تا واحد مشهد به‌عنوان «الگوی رضوی» در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: این اقدام، علاوه بر تقویت انسجام بین واحد‌های دانشگاهی سراسر کشور، باعث گسترش و انتقال گفتمان‌های ارزشمند و آموزه‌های رضوی از مشهد به سراسر کشور می‌شود.

دکتر رحیم دبیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و واحد مشهد، در این نشست از رویکرد جدید مدیریت برای تحول در ساختار فرهنگی و علمی واحد‌های استان خبر داد.

دکتر دبیری با تأکید بر ضرورت بازنگری در اقدامات فرهنگی، اظهار داشت: فرهنگ‌سازی نباید یک امر جانبی باشد، بلکه باید از بدو ورود دانشجویان به محیط دانشگاه، به عنوان یک رکن بنیادین در دستور کار قرار گیرد.