همزمان با اعتصاب سراسری در اسپانیا، حدود ۵۰ معترض که خواستار دستمزد منصفانه و مسکن مقرون‌به‌صرفه بودند، به دفاتر RTVE پخش‌کننده عمومی اسپانیا در بارسلونا حمله کرده و وارد استودیوی پخش زنده شدند.

اعتصاب سراسری در اسپانیا و هجوم معترضان به استودیوی پخش زنده

اعتصاب سراسری در اسپانیا و هجوم معترضان به استودیوی پخش زنده

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معترضان که صورت‌های خود را پوشانده بودند، پلاکارد‌هایی را که خواسته‌های مربوط به اعتصاب عمومی سراسری جاری را ترسیم می‌کرد، باز کردند. این امر باعث قطع پخش زنده این شبکه تلویزیونی شد.

با ورود پلیس معترضان در نهایت استودیو را ترک کرده و پخش متعاقبا از سر گرفته شد.

اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته در اسپانیا از امروز (چهارشنبه) ۱۱ نوامبر آغاز شده است. این اعتصاب در ماه اکتبر و در بحبوحه موجی از اعتراضات در سراسر کشور به دلیل بحران مسکن اعلام شده بود. از اوایل صبح، شرکت‌کنندگان شروع به ایجاد صفوف اعتصاب و مسدود کردن ترافیک در تعدادی از مسیر‌ها کردند.

خواسته‌های اتحادیه‌های کارگری شامل مسکن مقرون‌به‌صرفه و دستمزد منصفانه است.