آرامش بازار تلفن همراه در گرو ثبات مقررات و تقویت واردات رسمی

سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با اشاره به محدودیت‌های ارزی برای واردات تلفن همراه گفت: کاهش توزیع در بازار می‌تواند در افزایش قیمت و واردات خارج از رویه قانونی، قاچاق آن را تشدید کند.