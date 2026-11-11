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سخنگوی هیئتمدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با اشاره به محدودیتهای ارزی برای واردات تلفن همراه گفت: کاهش توزیع در بازار میتواند در افزایش قیمت و واردات خارج از رویه قانونی، قاچاق آن را تشدید کند.
آقای دوست محمدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به کاربردهای فراوان تلفن همراه در فعالیتهای روزمره مردم افزود: بخش زیادی از مردم نیازمند خرید تلفنهایی با قیمتهای میان ردهای در بازار هستند.
وی در گردهمایی فعالان اقتصادی صنعت تلفن همراه که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، پیشکسوتان و فعالان صنفی برگزار شد، بر ضرورت ثبات مقررات اقتصادی، تقویت واردات رسمی و استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی در تصمیمگیریها تأکید کرد.