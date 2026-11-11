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در حالی که ماجراهای «زیرخاکی» با پایان فصل چهارم به سرانجام رسیده بود، این مجموعه تلویزیونی پس از دو سال بار دیگر به جریان تولید بازمیگردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پنجمین فصل «زیرخاکی» به نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان و تهیهکنندگی رضا نصیرینیا، پس از پایان مراحل پیشتولید، از شنبه ۲۳ آبانماه مقابل دوربین میرود و در ۱۵ قسمت تولید خواهد شد.
فصل پنجم، آغازگر ماجراهایی تازه برای فریبرز باغبیشه و خانوادهاش خواهد بود؛ خانوادهای که این بار نیز در موقعیتهایی پیشبینینشده و طنزآمیز گرفتار میشوند.
«زیرخاکی» نخستین بار در بهار ۱۳۹۹ از شبکه یک سیما روی آنتن رفت و طی چهار فصل، با روایت طنزآمیز زندگی فریبرز باغبیشه در بستر رویدادهای تاریخی، به یکی از مجموعههای پرمخاطب تلویزیون تبدیل شد.
فصل چهارم این مجموعه نوروز ۱۴۰۳ پخش شد و داستان آن به پایان رسید.
در فصل تازه، پژمان جمشیدی در نقش فریبرز باغبیشه، ژاله صامتی در نقش پریچهر و رایان سرلک در نقش کاوه بار دیگر مقابل دوربین میروند.
پیام احمدینیا نیز از دیگر بازیگران فصل پنجم است.
اسامی دیگر بازیگران این فصل بهتدریج اعلام خواهد شد.