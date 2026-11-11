مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه از اجرای برنامه‌های گسترده فرهنگی و مذهبی در بیش از ۲ هزار بقعه متبرکه کشور همزمان با ایام فاطمیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا معممی مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به جایگاه ایام فاطمیه در بازخوانی سیره حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: ایام فاطمیه صرفاً مناسبت سوگواری نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی سیره حضرت صدیقه طاهره (س)، تبیین ابعاد وجودی ایشان و معرفی جایگاه زن مسلمان و الگوی زن در مکتب فاطمی است.

وی افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه در قالب طرح «یاس نبوی»، برنامه‌های گسترده‌ای را در سطح امامزادگان و بقاع متبرکه تدارک دیده است. محور اصلی برنامه‌های امسال، تبیین مکتب فاطمی، ولایت‌مداری، تحکیم خانواده، تربیت نسل، مسئولیت اجتماعی و نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های مختلف دینی و فرهنگی است.

معممی مقدم با اشاره به گستره اجرای این برنامه‌ها تصریح کرد: بیش از ۲ هزار بقعه متبرکه میزبان عزاداران و برنامه‌های مذهبی ایام فاطمیه هستند و این برنامه‌ها متناسب با ظرفیت‌های هر بقعه در سطوح مختلف اجرا می‌شوند.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین از اعزام بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ مبلغ و مبلغه به استان‌های کشور خبر داد و گفت: این افراد در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ایام فاطمیه نقش‌آفرینی خواهند کرد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای برنامه‌های یاس نبوی، بهره‌گیری از ظرفیت ایام فاطمیه برای تبیین صحیح معارف فاطمی و تقویت نقش فرهنگی و اجتماعی بانوان در جامعه است.