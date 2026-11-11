به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: بارش‌های روز‌های اخیر حدود پنج میلیون مترمکعب حجم آب موجود در مخزن سد‌های مازندران را بیشتر کرد و منجر به افزایش یک میلیون متر مکعبی ذخایر آب‌بندان‌های استان شد.

فرهاد خلردی درباره اثرگذاری بارش‌های اخیر بر آبگیری سد‌ها و آب‌بندان‌های مازندران افزود: بیشترین میزان اثرگذاری این بارندگی‌ها بر افزایش آب سد‌های استان در سد گلورد شرق مازندران ثبت شد که ذخیره آب این سد را در روز‌های اخیر، چهار میلیون متر مکعب افزایش داد.

وی گفت: اوج آبدهی سیلاب نکارود در بالادست سد گلورد از نیمه‌شب گذشته به ۴۰ متر مکعب بر ثانیه رسید که کل این سیلاب در مخزن سد گلورد مهار شد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران تاکید کرد: ذخیره سد آیت‌الله صالحی مازندرانی (البرز) در سوادکوه شمالی و سد شهید رجایی در ساری نیز پس از این بارندگی‌ها در مجموع حدود یک میلیون متر مکعب افزایش یافت.