به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۶ و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی از دوشنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. این مهلت تا یکشنبه، ۲۲ آذر ادامه خواهد داشت و داوطلبان واجد شرایط می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی اقدام نمایند.

متقاضیان ضرورت دارد پیش از اقدام به ثبت‌نام، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org، دفترچه راهنمای شرکت در آزمون را به دقت مطالعه کرده و از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط پذیرش، سهمیه‌ها و مدارک مورد نیاز مطلع شوند. فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز پیش از ورود به سامانه، از بروز هرگونه خطا در روند ثبت‌نام جلوگیری خواهد کرد.

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۶ در روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ برگزار می‌شود.