به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و شماری از مدیران کل و شخصیت‌های سیاسی استان از معاون رئیس جمهور در فرودگاه بندرعباس استقبال کردند.

محمد جعفر قائم پناه در فرودگاه بندرعباس گفت: مهمترین هدف از این سفر پیگیری مصوبات سفر‌های استانی رئیس جمهور و همدردی با بازماندگان حادثه تروریستی میناب است.

بازدیداز بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس، بهره برداری از مدرسه ۱۵ کلاسه محله سجادیه، بازدید از طرح توسعه فولاد کاوه، نشست بررسی پیشرفت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در هرمزگان و شرکت در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری مرکز خلیج فارس از برنامه‌های امروز معاون اجرایی رئیس جمهور به هرمزگان است.

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حضور در گلزار شهدای میناب، بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب و بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب و برگزاری نشست وی با مدیران ارشد استان از برنامه‌های سفر دورزوه‌ی معاون اجرایی رئیس جمهور به هرمزگان است.