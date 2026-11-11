نمایش مذهبی «گنج قارون» به مناسبت ایام فاطمیه در مصلی اراک اجرا می‌شود؛ این اثر که روایتی تصویری از حوادث و مصائب اهل‌بیت (ع) است، امسال برای پانزدهمین سال پیاپی در اراک به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نمایش مذهبی «گنج قارون» به مناسبت ایام فاطمیه در مصلی اراک به روی صحنه رفته است.این نمایش روایتی تصویری از حوادث و مصائب خاندان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) ارائه می‌دهد و امسال برای پانزدهمین سال متوالی در اراک اجرا می‌شود.بیش از ۶۰ بازیگر و ۲۵۰ نفر از عوامل اجرایی در تولید و اجرای این اثر نمایشی مشارکت دارند.علاقه‌مندان می‌توانند تا جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دو نوبت ساعت ۱۷:۴۵ و ۲۰:۴۵ از این نمایش در مصلی اراک دیدن کنند.