افتتاح و بهره برداری از سایت جدید اپراتور همراه اول

افتتاح و بهره برداری از سایت جدید اپراتور همراه اول

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،درراستای توسعه شبکه ارتباطات سیار در مناطق روستایی ، صبح امروز با حضور اقای دوستعلی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین محترم،سایت همراه اول مجهز به فن آوری 4G در روستای زمان آباد راه اندازی شد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر یکصد و پنجاه میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید.

این پروژه از جمله طرح‌های خدمات عمومی دولت (USO) بوده و مجهز به تکنولوژی‌های ۲G و ۴G است که دسترسی سریع مشتریان به محتواهای موجود در فضای مجازی، بهره‌گیری از مطالب و آموزش‌های آنلاین، انجام امورات و کارهای غیرحضوری در حوزه‌های مختلف را برای اهالی این روستا مهیا کرده است.