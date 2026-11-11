مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به نقش بانوان در صنعت و تولید ملی گفت: پیش‌بینی می‌شود ۱۰ درصد شاغلان بخش صنعت استان را بانوان تشکیل دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، لیلا بنام در مراسم گرامیداشت ایام فاطمیه که در قالب موکب ویژه بانوان و در جوار مزار شهید گمنام آرمیده در تراکتورسازی برگزار شد با اشاره به نقش بانوان در صنعت و تولید ملی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود ۱۰ درصد شاغلان بخش صنعت استان را بانوان تشکیل دهند و توسعه پایدار در هیچ بخشی بدون مشارکت بانوان اتفاق نمی‌افتد.

وی ادامه داد: بانوان ایران اسلامی نمونه موفق زنان دنیا هستند؛ چراکه با تأسی از حضرت فاطمه (سلام الله علیها)، ضمن حضور موفق در عرصه اجتماع، کار، تلاش و دانش، در حریم خانه و خانواده نیز وظایف همسری، مادری و خانه‌داری را به نحو احسن انجام می‌دهند.

مرضیه طهمورثی مسئول معاونت بسیج جامعه زنان سپاه عاشورا هم با اشاره به فعالیت نزدیک به ۱۷۰ نفر از بانوان در صنعت ملی تراکتورسازی گفت: این بانوان با الگو قرار دادن سرور بانوان دو عالم، در این صنعت تأثیرگذار که امنیت غذایی تک‌تک هموطنان را تضمین می‌کند، نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی اظهار کرد: این بانوان در واقع به پیام رهبر شهیدمان مبنی بر اینکه «می‌توان زن بود و محجبه و شریف بود و در عین حال در مرکز بود» لبیک گفته‌اند و نشان داده‌اند بانوان در هر عرصه‌ای که حضور داشته باشند، می‌توانند موجب پیشتازی و توسعه شوند.

امروز علاوه بر برپایی ۶ موکب در نقاط مختلف سایت گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، نزدیک به چهار هزار وعده صبحانه و ۲۰ هزار پرس غذای گرم طبخ و توزیع شد.