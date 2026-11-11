سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح خطاب به دشمن گفت: توان دفاعی ما تقویت شده و سرنوشت جنگ روشن است؛ یا پذیرش مطالبات به‌حق ایران، یا تسلیم دشمن در میدان رزم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار طلایی‌نیک در صفحه مجازیش پشتوانه تسلیحاتی ایران را متکی بر تولیدات راهبردی و فناوری‌های ارتقایافته و فراتر از آمارسازی‌های فریبنده ترامپ و پیتِ بازنده دانست.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: توان دفاعی ما تقویت شده و سرنوشت جنگ روشن است؛ یا پذیرش مطالبات به‌حق ایران، یا تسلیم دشمن در میدان رزم.