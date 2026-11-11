وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اجرای برنامه‌هایی در ۲۰ استان کشور، به‌دنبال تقویت امکانات فرهنگی و هنری در خارج از تهران و ایجاد زمینه‌ای است تا هنرمندان و فعالان این عرصه بتوانند بدون مهاجرت به پایتخت، توانمندی‌های خود را معرفی و عرضه کنند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید جمشیدی، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، از آغاز اقدامات این وزارتخانه در ۲۰ استان کشور با هدف تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و هنری خبر داد.

او گفت: توسعه امکانات فرهنگی در مناطق مختلف کشور و حمایت از استعدادهای بومی از محورهای مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

مدیر اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تمرکز امکانات و فرصت‌های هنری در تهران موجب شده است شمار زیادی از هنرمندان برای معرفی آثار و فعالیت‌های خود به پایتخت مهاجرت کنند.

جمشیدی با تأکید بر ضرورت تغییر این روند اظهار کرد: هنرمندان هر استان باید بتوانند در محل زندگی خود از امکانات لازم برای تولید، عرضه و معرفی آثارشان برخوردار باشند.

او تقویت رسانه‌های محلی، ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و بسترهای فضای مجازی را از عوامل مؤثر در شناساندن استعدادهای هنری مناطق مختلف دانست.

نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران افزود: با فراهم‌شدن زمینه معرفی هنرمندان در استان‌ها، نیاز به انتقال فعالیت‌های فرهنگی و هنری به تهران کاهش می‌یابد.

جمشیدی تصریح کرد: کاهش تمرکز در پایتخت تنها به حوزه فرهنگ محدود نیست و بخش‌هایی مانند صنعت، تجارت و آموزش نیز به توزیع متوازن امکانات و فرصت‌ها نیاز دارند.

او خاطرنشان کرد: معرفی توانمندی‌های انسانی و تخصصی استان‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت امکانات، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف کشور باشد.

مدیر اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را برای تحقق این رویکرد ضروری دانست.

جمشیدی گفت: سیاست‌های سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که استان‌ها نیز در تخصیص منابع، توسعه امکانات و جذب نیروهای متخصص سهم مناسبی داشته باشند.

او با اشاره به اهمیت احساس برخورداری از فرصت‌های برابر افزود: فعالان فرهنگی و هنری باید اطمینان داشته باشند که برای رشد و پیشرفت، محدود به حضور در تهران نیستند.

نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی را از مسئولیت‌های مهم این وزارتخانه در مسیر اجرای این برنامه‌ها عنوان کرد.

به گفته جمشیدی، معرفی مستمر ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تخصصی استان‌ها می‌تواند مشارکت عمومی و همراهی دستگاه‌های مختلف را افزایش دهد.

او تأکید کرد: تقویت زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن امکان عرضه آثار در مناطق مختلف، علاوه بر حمایت از هنرمندان، به حفظ نیروهای توانمند و متخصص در زادگاه و محل فعالیتشان کمک می‌کند.

جمشیدی ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات، زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های استان‌ها و تحقق توسعه متوازن فرهنگی در سراسر کشور فراهم شود.