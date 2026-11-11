به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: مراسم وداع با پیکر‌های مطهر ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس فردا پنج شنبه ۲۱ آبان پس از نماز مغرب و عشا در حرم‌های مطهر شاهچراغ، سید علا الدین حسین، علی بن حمزه علیهم السلام و میدان امام حسین، میدان معلم، میدان اول شهر صدرا و کانون رهپویان وصال برگزار می‌شود.

سردار کوشکی گفت: پیکر‌های مطهر این شهدا، جمعه ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام اله علیها ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از میدان شهدا به سمت حرم مطهر شاهچراغ تشییع خواهند شد.

پیکر‌های مطهر ۷ شهید گمنام دفاع مقدس در استان فارس و پیکر‌های مطهر ۱۳ شهید به تهران باز می‌گردد