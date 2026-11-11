نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه یورش‌ها و بازداشت‌های خود در کرانه باختری، از بامداد امروز چهارشنبه دست‌کم ۲۰ فلسطینی را در مناطق مختلف این منطقه بازداشت کردند.

بازداشت دست‌کم ۲۰ فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری

بازداشت دست‌کم ۲۰ فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، باشگاه اسرای فلسطینی اعلام کرد: نظامیان رژیم صهیونیستی از ساعات اولیه بامداد چهارشنبه عملیات بازداشت فلسطینیان را در مناطق مختلف کرانه باختری آغاز کرده و تاکنون دست‌کم ۲۰ نفر را بازداشت کرده‌اند.

این نهاد فلسطینی تاکنون جزئیات بیشتری درباره هویت بازداشت‌شدگان، محل دقیق بازداشت‌ها و شمار زنان و کودکان در میان آنان منتشر نکرده است.

بازداشت‌های شبانه و یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر‌ها و روستا‌های کرانه باختری در ماه‌های اخیر همچنان ادامه دارد.

باشگاه اسرای فلسطینی پیش‌تر نیز در چهارم نوامبر، ۱۳ آبان ماه از بازداشت دست‌کم ۴۵ فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری خبر داده بود.