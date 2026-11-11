رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نامه‌ای به استاندار مازندران، بر ضرورت صیانت از پوشش جنگلی هیرکانی حاشیه رودخانه‌ها و جلوگیری از قطع درختان سرپا تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، شینا انصاری در نامه‌ای به مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با اشاره به اهمیت جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان میراث طبیعی جهانی، حفاظت از پوشش گیاهی حاشیه رودخانه‌ها را برای حفظ تعادل اکولوژیک، پایداری منابع آب و خاک و صیانت از تنوع زیستی ضروری دانست.

او با بیان اینکه درختان حاشیه رودخانه‌ها نقش مؤثری در تثبیت بستر و کناره‌های رودخانه، کاهش سرعت رواناب، افزایش نفوذ آب در خاک و جلوگیری از فرسایش دارند، افزود: این پوشش گیاهی همچنین در کاهش خسارات سیلاب، حفظ زیستگاه و کریدور حرکتی گونه‌های جانوری و بهبود کیفیت آب نقش اساسی دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با هشدار درباره پیامد‌های تخریب این پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، گسست زیستگاه‌ها و افزایش آسیب‌پذیری اکوسیستم‌های طبیعی را از جمله این پیامد‌ها برشمرد.

انصاری با استناد به ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از استاندار مازندران خواست دستگاه‌های اجرایی استان، از جمله شرکت آب منطقه‌ای، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها، در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مرتبط با رودخانه‌ها، ملاحظات حفاظتی را رعایت کنند و از قطع درختان سرپا در حاشیه رودخانه‌ها خودداری شود.

در این نامه همچنین بر مدیریت اصولی درختان شکسته و افتاده در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید شده است.

بر اساس این تأکید، تنها در مواردی که تجمع درختان افتاده احتمال انسداد رودخانه‌ها و مجاری آبی را ایجاد کند، تصمیم‌گیری درباره مدیریت آنها باید در کمیته‌ای متشکل از استانداری، منابع طبیعی، دادستانی، حفاظت محیط‌زیست و نمایندگان دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و بر مبنای ملاحظات علمی و حفاظتی انجام شود.



