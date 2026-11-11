به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در نتیجه بهره‌گیری از ظرفیت دادرسی برخط، امکان حضور و مشارکت در جلسات رسیدگی قضایی، بدون محدودیت‌های جغرافیایی فراهم شده است.

محمد کاظمی‌فرد گفت: امکان برگزاری جلسات رسیدگی قضایی به‌صورت برخط، با اتصال یکی از طرفین دعوا از کشور کانادا به دادگاه خانواده بیرجند، بدون محدودیت جغرافیایی فراهم شد.