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جلسه رسیدگی در شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان بیرجند با حضور وکیل پرونده در دادگاه و اتصال برخط یکی از طرفین دعوا از کشور کانادا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در نتیجه بهرهگیری از ظرفیت دادرسی برخط، امکان حضور و مشارکت در جلسات رسیدگی قضایی، بدون محدودیتهای جغرافیایی فراهم شده است.
محمد کاظمیفرد گفت: امکان برگزاری جلسات رسیدگی قضایی بهصورت برخط، با اتصال یکی از طرفین دعوا از کشور کانادا به دادگاه خانواده بیرجند، بدون محدودیت جغرافیایی فراهم شد.