استاندار همدان بر ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاه با صنایع و ارائه راهکار‌های علمی و کاربردی برای رفع چالش‌های استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست شورای سیاست‌گذاری ستاد هفته پژوهش و فناوری استان همدان با اشاره به برگزاری سالانه هفته پژوهش و فناوری گفت: این هفته فرصتی برای معرفی دستاورد‌های علمی و فناورانه، حمایت از فعالان این عرصه و تقویت جایگاه پژوهش در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است. امسال نیز برنامه‌ها و جشنواره‌های متعددی از ۱۴ تا ۱۹ آذرماه در این مناسبت پیش‌بینی شده است.

او همچنین به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های علمی و فناوری استان اشاره کرد و افزود: در راستای حمایت از زیست‌بوم نوآوری، زمینه ایجاد زیرساخت‌های جدید در پارک علم و فناوری فراهم شده است.

استاندار همدان همچنین گفت: با تقویت ارتباط میان بنیاد ملی نخبگان، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و واحد‌های تولیدی و صنعتی استان، تلاش شده است زمینه انتقال دانش روز، ارتقای سطح فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در بخش تولید و صنعت فراهم شود.

ملانوری شمسی در پایان بر ضرورت تداوم حمایت از پژوهشگران و فناوران و استفاده عملی از نتایج پژوهش‌ها برای حل مسائل استان تأکید کرد.