رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از توافق با کارخانجات کنسانتره برای خرید سیب صنعتی با نرخ پایه ۱۷ هزار تومان خبر داد و اعلام کرد: در راستای حفظ صرفه اقتصادی صنایع تبدیلی، بسته مشوق‌های صادراتی و تسهیلاتی دولت عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری در گفت‌و‌گو با واحد خبر صداوسیمای مرکز آذربایجان‌غربی با اشاره به تولید ۱.۵ میلیون تن سیب باکیفیت در استان طی سال جاری اظهار کرد: با وجود کیفیت بالای محصول، افزایش تولید منطقه‌ای و افت قیمت‌های جهانی، صنایع فرآوری را با چالش مواجه کرده است که با ورود مستقیم وزیر جهاد کشاورزی، مدیریت ارشد استان و پیگیری‌های سازمان جهاد کشاورزی، توافق نهایی برای تثبیت قیمت خرید انجام شد.

وی با اشاره به نشست تخصصی با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: طبق این مصوبه، کارخانجات موافقت کردند سیب صنعتی را با حداقل قیمت ۱۷ هزار تومان خریداری کنند و در ازای آن، وزارت جهاد کشاورزی سازوکار اعطای مشوق‌هایی نظیر تخفیف تعرفه‌های صادراتی را به اجرا می‌گذارد.

اصغری همچنین از ورود بخش خصوصی به چرخه خرید سیب صنعتی خبر داد و افزود: با هماهنگی شبکه بانکی جهت تأمین نقدینگی، خرید مستقیم توسط بخش خصوصی نیز همگام با کارخانجات آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به رایزنی‌های دیپلماتیک برای گشایش مسیر‌های صادراتی خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها از طریق وزارت امور خارجه و سفرای کشور‌های همسایه در جریان است تا با کاهش موانع مرزی، تقاضا در بازار‌های بین‌المللی تقویت و از افت قیمت محصول جلوگیری شود.