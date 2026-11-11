پویش ملی من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

آغاز پویش ملی من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم در چهارمحال و بختیاری

آغاز پویش ملی من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: این پویش از امروز تا ۲۰ آذر در مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری شهرکرد و لردگان انجام می‌شود.

صالحی فرد افزود: پویش ملی «من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم» با هدف افزایش آگاهی عمومی و تشخیص به‌موقع عفونت HIV در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

به گفته وی در قالب این پویش، امکان انجام تست سریع تشخیص HIV به‌صورت رایگان، محرمانه و بدون نیاز به ارائه مشخصات هویتی فراهم شده است.