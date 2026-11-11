قرارگاه مدیریت ناترازی گاز استان کرمان برگزار و بر تأمین سوخت جایگزین و جلوگیری از قطعی همزمان گاز و برق تاکید شد.

تأکید بر تأمین سوخت جایگزین و جلوگیری از قطعی همزمان گاز و برق

تأکید بر تأمین سوخت جایگزین و جلوگیری از قطعی همزمان گاز و برق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،نخستین جلسه قرارگاه مدیریت مصرف انرژی و ناترازی گاز استان کرمان با هدف برنامه‌ریزی برای عبور از پیک مصرف، تأمین سوخت جایگزین و پیشگیری از اختلال در فعالیت‌های خانگی و تولیدی برگزار و بر اجرای فوری مصوبات و پیگیری میدانی آن‌ها تا پایان شرایط بحرانی تأکید شد.

علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت:قرارگاه مدیریت ناترازی گاز با رویکرد مدیریت بحران تشکیل شده و تا ۱۵ اسفندماه، هر هفته روزهای چهارشنبه جلسه خواهد داشت.

وی افزود: ۱۱ استان کشور با ناترازی گاز روبرو هستند و در استان کرمان نیز بخش‌هایی از شهرستان‌های شرقی و مناطق واقع در انتهای خطوط انتقال در معرض محدودیت قرار دارند

ذاکری هرندی تاکید کردکشرکت‌های توزیع برق باید مدیریت مصرف و صرفه‌جویی را پیش از ورود به اوج سرما دنبال کنند تا در دوره محدودیت گاز، مشترکان خانگی تا حد امکان با قطعی همزمان گاز و برق مواجه نشوند.





