تجمعات مردمی گسترده در سطح استان مرکزی، پیام‌آور ایستادگی ملت در برابر توطئه‌ها و حمایت قاطع از نظام اسلامی و رهبری معظم انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این تجمعات، شرکت‌کنندگان با فریاد شعار‌های انقلابی، ضمن محکوم کردن اقدامات دشمنان و توطئه‌های صورت گرفته علیه امنیت پایدار کشور، بر این نکته تاکید کردند که ملت ایران هیچ‌گاه در برابر فشار‌های خارجی عقب‌نشینی نخواهد کرد. حضور پررنگ مردم در میادین، نشان‌دهنده وحدت ملی و اقتدار داخلی کشور در مواجهه با چالش‌های پیش رو است.

مردم استان مرکزی با تاکید بر اقتدار نظام جمهوری اسلامی، ضمن تجدید میثاق با رهبری، بر ضرورت ایستادگی در برابر هرگونه تهاجم و تلاش برای مقابله با نقشه‌های فرقه‌گرایی و بی‌ثباتی تأکید کردند.