معاون مدیر اداره خاورمیانه و شمال آفریقا وزارت امور خارجه روسیه گفت: تلاش ایالات متحده برای وادارکردن ایران به پذیرش صلح بر اساس شرایط مورد نظر واشنگتن - چه از طریق توسل به زور و چه از راه اعمال تحریم‌ها - رویکردی نادرست است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ماکسیم ماکسیموف در سخنانی در مجمع بین‌المللی امنیت جمعی در مسکو افزود: تکیه بر افزایش فشار، هم رویکردی نادرست است و هم نتیجه‌ای معکوس به بار می‌آورد.

این دیپلمات روس در عین حال خاطرنشان کرد که آمریکا نیازمند طرحی برای یک توافق بلندمدت است که این امکان را برای واشنگتن فراهم کند که بدون وارد آمدن آسیب‌های بیشتر به اعتبار خود، از این رویارویی خارج شود.

او افزود: نمی‌توان این احتمال را رد کرد که در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک، سناریویی نظامی به اجرا درآید؛ اما روشن است که ازسرگیری درگیری‌های گسترده، بار دیگر خساراتی عظیم به تمام کشور‌های واقع در دو سوی خلیج فارس وارد خواهد کرد.