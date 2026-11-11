برگزاری اردوی تیم ملی کشتی آزاد از ۲۹ آبان
اردوی تیم ملی کشتی آزاد ۲۹ آبان تا ۶ آذر در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
۵۷ کیلوگرم: میلاد والی زاده (مازندران) سینا بوستانی (خراسان رضوی)
۶۵ کیلوگرم: اهورا خاطری (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز)
۷۴ کیلوگرم: علی کرم پور (تهران)
۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی (تهران) امیرعلی فراستی (خراسان رضوی) امیرمحمد زرین کام (تهران)
۸۶ کیلوگرم: رضا افشار (مازندران) ابوالفضل شمسی پور (تهران)
۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی (کردستان) ابوالفضل بابالو (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (تهران)
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: سعید احمدی - مصطفی آقاجانی - مصطفی قیاسی - فرشید قبادی - محمد فرزانه - امین طاهری
ماساژور: سجاد امیری