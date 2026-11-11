به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس شهرستان فیروزآباد گفت: در گزارشی مبنی بر مسمومیت چند نفر بر اثر استنشاق گاز مونواکسیدکربن در روستای جایدشت این شهرستان با مرکز ارتباطات اورژانس، کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

جاویدان افزود:کارشناسان پس از اقدامات اولیه، چهار مصدوم این حادثه را برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت قائم فیروزآباد منتقل کردند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.