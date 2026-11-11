شهر لاهور پاکستان بار دیگر با شاخص کیفیت هوای ۴۵۱ ‏در صدر فهرست آلوده‌ترین شهر‌های بزرگ جهان قرار ‏گرفت؛ دهلی، پایتخت هند، با شاخص ۲۲۴ در رتبه دوم ‏ایستاده است. ‏

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی دنیانیوز، لاهور در ‏پاکستان بار دیگر در صدر فهرست آلوده‌ترین شهر‌های ‏بزرگ جهان قرار گرفته و سطح آلودگی هوای آن به حد ‏بسیار خطرناکی رسیده است. ‏

بر اساس این گزارش، به نقل از یک پایگاه اینترنتی جهانی ‏محیط زیست، شاخص کیفیت هوا در لاهور، مرکز ایالت ‏پنجاب پاکستان، ۴۵۱ ثبت شده است؛ این در حالی است که ‏دهلی، پایتخت هند، با شاخص ۲۲۴ در رتبه دوم قرار دارد. ‏

با وجود اقدامات انجام‌شده برای مقابله با دود، آلودگی هوا ‏در چندین منطقه لاهور همچنان در سطح خطرناک است و ‏سلامت شهروندان را به‌طور جدی تهدید می‌کند. ‏