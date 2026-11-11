پخش زنده
امروز: -
شهر لاهور پاکستان بار دیگر با شاخص کیفیت هوای ۴۵۱ در صدر فهرست آلودهترین شهرهای بزرگ جهان قرار گرفت؛ دهلی، پایتخت هند، با شاخص ۲۲۴ در رتبه دوم ایستاده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی دنیانیوز، لاهور در پاکستان بار دیگر در صدر فهرست آلودهترین شهرهای بزرگ جهان قرار گرفته و سطح آلودگی هوای آن به حد بسیار خطرناکی رسیده است.
بر اساس این گزارش، به نقل از یک پایگاه اینترنتی جهانی محیط زیست، شاخص کیفیت هوا در لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان، ۴۵۱ ثبت شده است؛ این در حالی است که دهلی، پایتخت هند، با شاخص ۲۲۴ در رتبه دوم قرار دارد.
با وجود اقدامات انجامشده برای مقابله با دود، آلودگی هوا در چندین منطقه لاهور همچنان در سطح خطرناک است و سلامت شهروندان را بهطور جدی تهدید میکند.