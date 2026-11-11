به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یاسر اشتاد در تحلیل وضعیت جوی استان افزود: طی شبانه روز گذشته جوی آرام همراه با تداوم برودت هوا در سطح استان را داشتیم و بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با حاکمیت الگوهای پایدار بر منطقه، از امروز چهارشنبه ۲۰ آبان تا اوایل هفته آینده شاهد ادامه این وضعیت جوی آرام در سطح استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی در اوقات اولیه روز مه یا غبار صبحگاهی را شاهد خواهیم بود.

اشتاد گفت: از نظر دمایی هم توده هوای سرد تا پایان هفته جاری ماندگار خواهد بود و از هفته آینده روند تدریجی افزایش دما در سطح استان پیش بینی می شود و قدری از برودت و سرمای هوا کاسته خواهد شد.

وی در خصوص کمینه و بیشینه دمای استان نیز در ۲۴ ساعت گذشته تصریح کرد: در طی ۲۴ ساعت گذشته دمای ارومیه بین ۳- تا ۷.۵ درجه سلسیوس گزارش شد و در سطح استان چالدران با ۷.۹- و ایستگاه پل میان گذر با ۱۱.۱ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرم ترین نقاط استان گزارش شدند.