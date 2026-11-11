رادیو معارف با برنامه تعاملی «ایستگاه ۹۶» پل ارتباطی میان مخاطبان و جدول پخش است و شبکه یک سیما نیز از ۲۴ آبان‌ماه سریال جدید «امیدوارها» را روی آنتن می‌برد

.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «ایستگاه ۹۶» به‌عنوان یکی از برنامه‌های تعاملی رادیو معارف، از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸:۳۵ صبح با رویکردی مخاطب‌محور پخش می‌شود.

این برنامه علاوه بر اعلام آخرین تغییرات جدول پخش و معرفی برنامه‌های روزانه، بستر مناسبی برای طرح مستقیم نظرات، پیشنهادها، انتقاد‌ها و پرسش‌های شنوندگان فراهم کرده است تا مخاطبان از شنونده صرف به همراهانی فعال در ارتقای کیفی برنامه‌ها تبدیل شوند.

شنوندگان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۵۳ و شماره تلفن ۰۲۵۳۲۹۱۰۵۵۱ با این برنامه در ارتباط باشند.

از سوی دیگر، مجموعه نمایشی «امیدوارها» با روایتی از عشق، خانواده و امید، از ۲۴ آبان‌ماه روز‌های فرد ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

این سریال که به سفارش سیمای استان‌ها و با تولید صداوسیمای مرکز یزد ساخته شده، داستان جوانی را روایت می‌کند که برای نجات خانواده و رسیدن به رؤیای خود، سراغ احیای کارخانه‌ای متروکه می‌رود.

اثری خانوادگی با چاشنی طنز که به موضوعاتی، چون جوانی جمعیت، اشتغال و رونق تولید می‌پردازد.